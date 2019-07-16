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BİZİ ARAYIN

0212 281 1300

         

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BİZİ ARAYIN

0212 281 1300

Saç Ekiminde 26 Yıllık Tecrübe Bağımsız Saç Restorasyonu Doktorları Koalisyonu’na üye olarak kabul edilen
ilk Türk Doktor Dr. Melike Külahçı İyi Görün
İyi Hisset Tıraşsız
Saç Ekimi
 Saç Ekiminde En Yeni Teknikler DHI Saç Ekimi Nedir? Bana Kaç Graft Lazım?
 TAZE HÜCRE ile
Daha Gür ve Sağlıklı Saçlar

Ücretsiz saç analizi için formu doldurun

BİZ KİMİZ?

Saç nakli ve saçlı deri tedavilerinde Sağlık Bakanlığı yönetmelikleri gereği sadece doktorla operasyon yapıyoruz.

Transmed, 1994 Şubat ayında, İstanbul’da Dr. Melike Külahçı tarafından, Saç ve Kozmetik Cerrahi hizmetlerini sunmak üzere uluslararası bir tıp merkezi olarak kuruldu. Saç Nakli ve Saç Tedavileri ve Estetik Cerrahi alanlarında konularında ihtisas yapmış doktorlarla hizmet vermektedir.

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RANDEVU İÇİN ARAYIN

HER SAÇ EKİMİ YENİ BİR TASARIMDIR!

  • FUE YÖNTEMİ
  • SAKAL VE BIYIK EKİMİ
  • AMELİYATSIZ SAÇ TEDAVİLERİ
  • ICEGRAFT SOLÜSYON UYGULAMASI
  • KAŞ EKİMİ
  • TIRAŞSIZ SAÇ EKİMİ
  • FOLİKÜLER ÜNİTE
  • DHI SAÇ EKİMİ
  • FUE İLE SAÇ EKİMİ
  • LAZERLİ SAÇ TEDAVİSİ

26 yıldır 47 ülkeden 26 binin üzerinde ziyaretçimize saçlarını geri kazandırdık.

Siz de saç ekimi ile zaman kaybetmeden saçlarınızı geri kazanabilirsiniz. Senelerdir kaybedilen her saç telinin değerini bilerek, alanında uzman doktorlarımızın gerçekleştirdiği saç ekimi ile aynadaki mutluluğunuz için çalışıyoruz. Yeni saçınızla şık bir görünüme kavuşarak diğer erkekler gibi siz de yenilenebilirsiniz!

Graft Hesaplama Sihirbazı

HİZMETLERİMİZ

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Orthopedics

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Dermatologic

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Pediatric

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Saç Ekimi

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Estetik Cerrahi

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Medikal Estetik

DOKTORLARIMIZ

  • mk

    Uzm. Dr. Melike Külahçı

    Transmed Medikal Direktörü
    1994 senesinde Türkiye’ye dönmesiyle, medikal misafirlerinin aynadaki mutluluğu için çalışan Transmed Saç Ekimi ve Kozmetik Cerrahi Kliniği’ni kurdu.
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  • necdet

    Op. Dr. Necdet Uçar

    Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı
    Hacettepe Tıp Fakültesini 1982 yılında bitirdikten sonra aynı fakültede ihtisas yaptı. 1990 da uzman oldu.
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  • üe

    Uzm. Dr. Ümit Abanuz Erbil

    1976 yılında Giresun’da doğdum. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Genel Cerrahi ihtisasıma başladım ve 2005 yılında genel cerrahi uzmanı olarak mezun oldum
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  • Başlıksız-2-Kurtarıldı

    Doç. Dr. Yalçın Bayram

    Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı
    Doç.Dr.Yalçın BAYRAM 1971 yılında Ordu’da doğdu. İlk ve orta öğrenimi Ordu’da tamamladı. 1987 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi Askeri Tıp Fakültesi’nde tıp öğrenimine başladı. 1994 yılında Tıp öğrenimini tamamladı.
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  • mbn

    Op. Dr. Emine Ayla Gökçe

    Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı
    1981 yılında İstanbul'da doğdum. İlk ve orta öğrenimimi İstanbul'da tamamladım ve 2000 senesinde ABD'de Saint Joseph Katolik Lisesi'nden mezun oldum.
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TRANSMED BLOG

28 Eylül 2020

Saç Klonlama Nedir? Saç Klonlama Nasıl Yapılır?

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18 Eylül 2020

Kadınlarda Saç Ekimi Nasıl Yapılır? Yaptırılmalı Mıdır?

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23 Eylül 2020

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21 Eylül 2020

Sakal Ekimi Yapılırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

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14 Eylül 2020

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Günümüzde saç ekim işlemi oldukça kolay yapılabilen ulaşılabilir bir uygulama haline geldi....
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8 Temmuz 2015

Çinkonun Vücudumuza 10 Faydası

İnsan vücudunda çok önemli bir rol oynayan bir besin olan çinko, insan vücudunda kendi kendine...
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16 Eylül 2020

PRP Saç Tedavisi Nedir? Gerçekten Etkili Bir Yöntem Midir?

PRP saç tedavisi son yıllarda saç dökülme ve seyrelme sorununa alternatif bir tedavi olarak...
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13 Ağustos 2020

FUE Tekniği Nedir? Neden Tercih Edilir?

FUE Tekniği Nedir? FUE tekniği yani Foliküler Ünite Ekstraksiyonu yeni nesil bir saç ekimi...
Read More
BİZİMLE

İLETİŞİME GEÇİN

TRANSMED BLOG

28 Eylül 2020

Saç Klonlama Nedir? Saç Klonlama Nasıl Yapılır?

Klonlama denince akla ilk gelen bir canlının genetik olarak birbirinin aynısını uygun şartlar...
Read More
25 Eylül 2020

Saç Dökülmesi Nasıl Önlenir? Uzman Doktor Tavsiyeleri

Altında önemli bir hastalık yatmıyorsa saç dökülmesi belli bir seviyeye kadar önlenebilir....
Read More
18 Eylül 2020

Kadınlarda Saç Ekimi Nasıl Yapılır? Yaptırılmalı Mıdır?

Saç dökülmesinden muzdarip yalnızca erkekler değildir. Dökülme ve buna bağlı oluşan...
Read More
23 Eylül 2020

Saç Ekim Sonrası Yıkama Nasıl Yapılır? Doğru Adımları Uygulayın!

Saç ekimi operasyonu tamamlandı, şimdi sıra saç ekim sonrası yıkama konusu hakkında detaylı...
Read More
21 Eylül 2020

Sakal Ekimi Yapılırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Sakal ekimi uzman kişiler tarafından yapıldığında yüksek başarı oranına sahip cerrahi bir...
Read More
14 Eylül 2020

Tıraşsız Saç Ekimi Nedir? Kimlere Yapılmalıdır?

Günümüzde saç ekim işlemi oldukça kolay yapılabilen ulaşılabilir bir uygulama haline geldi....
Read More
8 Temmuz 2015

Çinkonun Vücudumuza 10 Faydası

İnsan vücudunda çok önemli bir rol oynayan bir besin olan çinko, insan vücudunda kendi kendine...
Read More
16 Eylül 2020

PRP Saç Tedavisi Nedir? Gerçekten Etkili Bir Yöntem Midir?

PRP saç tedavisi son yıllarda saç dökülme ve seyrelme sorununa alternatif bir tedavi olarak...
Read More
13 Ağustos 2020

FUE Tekniği Nedir? Neden Tercih Edilir?

FUE Tekniği Nedir? FUE tekniği yani Foliküler Ünite Ekstraksiyonu yeni nesil bir saç ekimi...
Read More
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Öncesi ve Sonrası Fotoğrafları

Aşağıdaki formu doldurarak öncesi sonrası fotoğraflarına ulaşabilirsiniz.
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