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BİZİ ARAYIN

0212 281 1300

         

logo

BİZİ ARAYIN

0212 281 1300

Bağımsız Saç Restorasyonu Doktorları Koalisyonu’na üye olarak kabul edilen
ilk Türk Doktor Dr. Melike Külahçı İyi Görün
İyi Hisset Saçlarınızı
Baştan Çıkartıyoruz Saç Ekiminde 25 Yıllık
Tecrübe Saç Ekiminde En Yeni Teknikler DHI Saç Ekimi Nedir? Saç Lazım? Bana Kaç Bin Greft Saçlarını Kazan
Gülüşünü Kazan TAZE HÜCRE ile
Daha Gür ve Sağlıklı Saçlar

Ücretsiz saç analizi için formu doldurun

BİZ KİMİZ?

Saç nakli ve tedavileriyle estetik cerrahi alanlarında Sağlık Bakanlığınca onaylı standartlarda hizmet sunuyoruz.

Transmed, 1994 Şubat ayında, İstanbul’da Dr. Melike Külahçı tarafından, Saç ve Kozmetik Cerrahi hizmetlerini sunmak üzere uluslararası bir tıp merkezi olarak kuruldu. Saç Nakli ve Saç Tedavileri ve Estetik Cerrahi alanlarında konularında ihtisas yapmış doktorlarla hizmet vermektedir.

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RANDEVU İÇİN ARAYIN

HER SAÇ EKİMİ YENİ BİR TASARIMDIR!

  • FUE YÖNTEMİ
  • SAKAL VE BIYIK EKİMİ
  • KAŞ EKİMİ
  • ICEGRAFT SOLÜSYON UYGULAMASI
  • SAÇ TEDAVİLERİ
  • TIRAŞSIZ SAÇ EKİMİ
  • FOLİKÜLER ÜNİTE
  • DHI SAÇ EKİMİ
  • FUE İLE SAÇ EKİMİ
  • LAZERLİ SAÇ TEDAVİSİ

25 yıldır 47 ülkeden 25 binin üzerinde erkek ziyaretçimize saçlarını geri kazandırdık.

Siz de saç ekimi ile zaman kaybetmeden saçlarınızı geri kazanabilirsiniz. Senelerdir kaybedilen her saç telinin değerini bilerek, alanında uzman doktorlarımızın gerçekleştirdiği saç ekimi ile aynadaki mutluluğunuz için çalışıyoruz. Yeni saçınızla şık bir görünüme kavuşarak diğer erkekler gibi siz de yenilenebilirsiniz!

Greft Hesaplama Sihirbazı

HİZMETLERİMİZ

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Orthopedics

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Dermatologic

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Pediatric

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Saç Ekimi

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Estetik Cerrahi

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Medikal Estetik

DOKTORLARIMIZ

TRANSMED BLOG

3 Eylül 2015

Vücudumuzun Doğal Saç Döngüsü

Saçımız güzelliğimiz olduğu için hepimizin korkulu rüyası olan saç dökülmesinin sebeplerinden...
Read More
2 Kasım 2018

Saç Dökülmesine Karşı Ameliyatsız Tedaviler

Mevsimsel değişiklikler, çevre ve yaşam koşulları, stres, demir eksikliği, hormon bozuklukları...
Read More
1 Eylül 2019

Şampuan Saç Döker mi?

Şampuan, doğru seçilip seçilmediğine bağlı olarak saçların dökülmesine de sebep olabilir,...
Read More
5 Haziran 2015

Saç Nakli Konusunda En Çok Merak Edilenler!

Kök hücre tedavisi nedir? Kaç seanstır? Sonrasında saç nakli gerekir mi? Tüm dünyada yetkili...
Read More
28 Temmuz 2015

Saçlarınız Ve Vücut Kıllarınızın Size Sağlığınızla İlgili Söylediği 5 Şey Nedir?

  Vücutta saç dökülmesi olduğu gibi vücut kılları dökülmesi de olur. Peki vücut kılları...
Read More
14 Mayıs 2019

Sağlıklı, Dökülmeyen Saçlar için 5 Öneri

Saç dökülmesi hayat boyu meydana gelen bir süreçtir. Erkeklik hormonu olan testosteron kanla...
Read More
9 Kasım 2018

4 MADDEDE SAÇ EKİMİ HAKKINDA EN ÇOK MERAK EDİLENLER

Merhaba, 20 yıldır aynı hizmet ve kalite anlayışı ile yoluna devam eden Transmed Tıp Merkezi...
Read More
21 Eylül 2018

Kaliteli Saç Ekimi

Saç ekimi için çözüm, doktor ve klinik arayan saç ekimi adayları, araştırma yaparken fiyatını...
Read More
13 Ağustos 2020

FUE Tekniği Nedir? Neden Tercih Edilir?

FUE Tekniği Nedir? FUE tekniği yani Foliküler Ünite Ekstraksiyonu yeni nesil bir saç ekimi...
Read More
BAŞVURU

FORMU

TRANSMED BLOG

3 Eylül 2015

Vücudumuzun Doğal Saç Döngüsü

Saçımız güzelliğimiz olduğu için hepimizin korkulu rüyası olan saç dökülmesinin sebeplerinden...
Read More
2 Kasım 2018

Saç Dökülmesine Karşı Ameliyatsız Tedaviler

Mevsimsel değişiklikler, çevre ve yaşam koşulları, stres, demir eksikliği, hormon bozuklukları...
Read More
1 Eylül 2019

Şampuan Saç Döker mi?

Şampuan, doğru seçilip seçilmediğine bağlı olarak saçların dökülmesine de sebep olabilir,...
Read More
5 Haziran 2015

Saç Nakli Konusunda En Çok Merak Edilenler!

Kök hücre tedavisi nedir? Kaç seanstır? Sonrasında saç nakli gerekir mi? Tüm dünyada yetkili...
Read More
28 Temmuz 2015

Saçlarınız Ve Vücut Kıllarınızın Size Sağlığınızla İlgili Söylediği 5 Şey Nedir?

  Vücutta saç dökülmesi olduğu gibi vücut kılları dökülmesi de olur. Peki vücut kılları...
Read More
14 Mayıs 2019

Sağlıklı, Dökülmeyen Saçlar için 5 Öneri

Saç dökülmesi hayat boyu meydana gelen bir süreçtir. Erkeklik hormonu olan testosteron kanla...
Read More
9 Kasım 2018

4 MADDEDE SAÇ EKİMİ HAKKINDA EN ÇOK MERAK EDİLENLER

Merhaba, 20 yıldır aynı hizmet ve kalite anlayışı ile yoluna devam eden Transmed Tıp Merkezi...
Read More
21 Eylül 2018

Kaliteli Saç Ekimi

Saç ekimi için çözüm, doktor ve klinik arayan saç ekimi adayları, araştırma yaparken fiyatını...
Read More
13 Ağustos 2020

FUE Tekniği Nedir? Neden Tercih Edilir?

FUE Tekniği Nedir? FUE tekniği yani Foliküler Ünite Ekstraksiyonu yeni nesil bir saç ekimi...
Read More
BAŞVURU

FORMU

Öncesi ve Sonrası Fotoğrafları

Aşağıdaki formu doldurarak öncesi sonrası fotoğraflarına ulaşabilirsiniz.
İlgili adres cep telefonunuza yada mail adresinize gönderilecektir.


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