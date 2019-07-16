ilk Türk Doktor
İyi Hisset
Baştan Çıkartıyoruz
Tecrübe
Gülüşünü Kazan
Daha Gür ve Sağlıklı Saçlar
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BİZ KİMİZ?
Saç nakli ve tedavileriyle estetik cerrahi alanlarında Sağlık Bakanlığınca onaylı standartlarda hizmet sunuyoruz.
Transmed, 1994 Şubat ayında, İstanbul’da Dr. Melike Külahçı tarafından, Saç ve Kozmetik Cerrahi hizmetlerini sunmak üzere uluslararası bir tıp merkezi olarak kuruldu. Saç Nakli ve Saç Tedavileri ve Estetik Cerrahi alanlarında konularında ihtisas yapmış doktorlarla hizmet vermektedir.
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HER SAÇ EKİMİ YENİ BİR TASARIMDIR!
- FUE YÖNTEMİ
- SAKAL VE BIYIK EKİMİ
- KAŞ EKİMİ
- ICEGRAFT SOLÜSYON UYGULAMASI
- SAÇ TEDAVİLERİ
- TIRAŞSIZ SAÇ EKİMİ
- FOLİKÜLER ÜNİTE
- DHI SAÇ EKİMİ
- FUE İLE SAÇ EKİMİ
- LAZERLİ SAÇ TEDAVİSİ
25 yıldır 47 ülkeden 25 binin üzerinde erkek ziyaretçimize saçlarını geri kazandırdık.
Siz de saç ekimi ile zaman kaybetmeden saçlarınızı geri kazanabilirsiniz. Senelerdir kaybedilen her saç telinin değerini bilerek, alanında uzman doktorlarımızın gerçekleştirdiği saç ekimi ile aynadaki mutluluğunuz için çalışıyoruz. Yeni saçınızla şık bir görünüme kavuşarak diğer erkekler gibi siz de yenilenebilirsiniz!
DOKTORLARIMIZ
Uzm. Dr. Melike KülahçıTransmed Medikal Direktörü1994 senesinde Türkiye’ye dönmesiyle, medikal misafirlerinin aynadaki mutluluğu için çalışan Transmed Saç Ekimi ve Kozmetik Cerrahi Kliniği’ni kurdu.