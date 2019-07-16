25 yıldır 47 ülkeden 25 binin üzerinde erkek ziyaretçimize saçlarını geri kazandırdık.

Siz de saç ekimi ile zaman kaybetmeden saçlarınızı geri kazanabilirsiniz. Senelerdir kaybedilen her saç telinin değerini bilerek, alanında uzman doktorlarımızın gerçekleştirdiği saç ekimi ile aynadaki mutluluğunuz için çalışıyoruz. Yeni saçınızla şık bir görünüme kavuşarak diğer erkekler gibi siz de yenilenebilirsiniz!