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0212 281 1300

         

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BİZİ ARAYIN

0212 281 1300

Ücretsiz saç analizi için formu doldurun

BİZ KİMİZ?

Saç nakli ve tedavileriyle estetik cerrahi alanlarında Sağlık Bakanlığınca onaylı standartlarda hizmet sunuyoruz.

Transmed, 1994 Şubat ayında, İstanbul’da Dr. Melike Külahçı tarafından, Saç ve Kozmetik Cerrahi hizmetlerini sunmak üzere uluslararası bir tıp merkezi olarak kuruldu. Saç Nakli ve Saç Tedavileri ve Estetik Cerrahi alanlarında konularında ihtisas yapmış doktorlarla hizmet vermektedir.

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RANDEVU İÇİN ARAYIN

HER SAÇ EKİMİ YENİ BİR TASARIMDIR!

  • FUE YÖNTEMİ
  • SAKAL VE BIYIK EKİMİ
  • KAŞ EKİMİ
  • ICEGRAFT SOLÜSYON UYGULAMASI
  • SAÇ TEDAVİLERİ
  • TIRAŞSIZ SAÇ EKİMİ
  • FOLİKÜLER ÜNİTE
  • DHI SAÇ EKİMİ
  • FUE İLE SAÇ EKİMİ
  • LAZERLİ SAÇ TEDAVİSİ

25 yıldır 47 ülkeden 25 binin üzerinde erkek ziyaretçimize saçlarını geri kazandırdık.

Siz de saç ekimi ile zaman kaybetmeden saçlarınızı geri kazanabilirsiniz. Senelerdir kaybedilen her saç telinin değerini bilerek, alanında uzman doktorlarımızın gerçekleştirdiği saç ekimi ile aynadaki mutluluğunuz için çalışıyoruz. Yeni saçınızla şık bir görünüme kavuşarak diğer erkekler gibi siz de yenilenebilirsiniz!

Greft Hesaplama Sihirbazı

HİZMETLERİMİZ

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Orthopedics

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Dermatologic

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Pediatric

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Saç Ekimi

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Estetik Cerrahi

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Medikal Estetik

DOKTORLARIMIZ

TRANSMED BLOG

24 Temmuz 2020

Saç Mezoterapisi Nedir? Saç Çıkarır Mı?

Stresli şehir yaşantısının ve yoğun iş temposunun arttığı günümüzde, teknoloji ve yeni...
Read More
23 Temmuz 2020

Erkek Tipi Saç Dökülmesinin En Önemli Nedenleri

Transmed Klinik olarak edindiğimiz deneyimler ve yapılan araştırmalar erkeklerin %50’sinin 50...
Read More
5 Temmuz 2020

Saç Ekimi Fiyatını Neler Belirler?

Saç ekimi olarak bilinen işlem sağlıklı saç köklerinin,  saçların seyreldiği alana küçük...
Read More
3 Ağustos 2015

Sakal-Bıyık Neden Dökülür?

Sakal ve bıyık geçmişten günümüze erkeklik sembolü olmaya devam ediyor. Özellikle hipster...
Read More
15 Temmuz 2020

Çinkonun Cilde Faydaları Nelerdir? Mutlaka Öğrenmelisiniz

Günümüzde beslenme ve sağlık konusunda genel olarak bilincin artması, çinko ve içinde çinko...
Read More
10 Haziran 2020

2020 Saç Ekimi Fiyatları Neye Göre Belirlenir?

Kadın, erkek, genç ya da yaşlı fark etmeden saç dökülmesi problemi herkesin başına gelebilecek...
Read More
13 Temmuz 2020

Robotik Saç Ekimi Nedir? Tercih Edilir Mi?

Robotik Saç Ekimi Nedir? Robotik saç ekimi, FUE tekniğinin bir çeşidi olup, sağlıklı saç...
Read More
13 Temmuz 2020

Hamilelikte Saç Dökülmesi Normal Midir? Zararlı Mıdır?

Hamileler dikkat! Hamilelikte saç dökülmesi genellikle altında yatan başka bir...
Read More
7 Haziran 2020

Uzman Doktordan FUE Saç Ekimi Tavsiyeleri 

Saç dökülmesi problemleri ile karşı karşıya olan insanların son çözüm olarak başvurdukları saç...
Read More
BAŞVURU

FORMU

TRANSMED BLOG

24 Temmuz 2020

Saç Mezoterapisi Nedir? Saç Çıkarır Mı?

Stresli şehir yaşantısının ve yoğun iş temposunun arttığı günümüzde, teknoloji ve yeni...
Read More
23 Temmuz 2020

Erkek Tipi Saç Dökülmesinin En Önemli Nedenleri

Transmed Klinik olarak edindiğimiz deneyimler ve yapılan araştırmalar erkeklerin %50’sinin 50...
Read More
5 Temmuz 2020

Saç Ekimi Fiyatını Neler Belirler?

Saç ekimi olarak bilinen işlem sağlıklı saç köklerinin,  saçların seyreldiği alana küçük...
Read More
3 Ağustos 2015

Sakal-Bıyık Neden Dökülür?

Sakal ve bıyık geçmişten günümüze erkeklik sembolü olmaya devam ediyor. Özellikle hipster...
Read More
15 Temmuz 2020

Çinkonun Cilde Faydaları Nelerdir? Mutlaka Öğrenmelisiniz

Günümüzde beslenme ve sağlık konusunda genel olarak bilincin artması, çinko ve içinde çinko...
Read More
10 Haziran 2020

2020 Saç Ekimi Fiyatları Neye Göre Belirlenir?

Kadın, erkek, genç ya da yaşlı fark etmeden saç dökülmesi problemi herkesin başına gelebilecek...
Read More
13 Temmuz 2020

Robotik Saç Ekimi Nedir? Tercih Edilir Mi?

Robotik Saç Ekimi Nedir? Robotik saç ekimi, FUE tekniğinin bir çeşidi olup, sağlıklı saç...
Read More
13 Temmuz 2020

Hamilelikte Saç Dökülmesi Normal Midir? Zararlı Mıdır?

Hamileler dikkat! Hamilelikte saç dökülmesi genellikle altında yatan başka bir...
Read More
7 Haziran 2020

Uzman Doktordan FUE Saç Ekimi Tavsiyeleri 

Saç dökülmesi problemleri ile karşı karşıya olan insanların son çözüm olarak başvurdukları saç...
Read More
BAŞVURU

FORMU

Öncesi ve Sonrası Fotoğrafları

Aşağıdaki formu doldurarak öncesi sonrası fotoğraflarına ulaşabilirsiniz.
İlgili adres cep telefonunuza yada mail adresinize gönderilecektir.


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