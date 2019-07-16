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Saç Ekimi
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BİZ KİMİZ?
Saç nakli ve saçlı deri tedavilerinde Sağlık Bakanlığı yönetmelikleri gereği sadece doktorla operasyon yapıyoruz.
Transmed, 1994 Şubat ayında, İstanbul’da Dr. Melike Külahçı tarafından, Saç ve Kozmetik Cerrahi hizmetlerini sunmak üzere uluslararası bir tıp merkezi olarak kuruldu. Saç Nakli ve Saç Tedavileri ve Estetik Cerrahi alanlarında konularında ihtisas yapmış doktorlarla hizmet vermektedir.
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HER SAÇ EKİMİ YENİ BİR TASARIMDIR!
- FUE YÖNTEMİ
- SAKAL VE BIYIK EKİMİ
- AMELİYATSIZ SAÇ TEDAVİLERİ
- ICEGRAFT SOLÜSYON UYGULAMASI
- KAŞ EKİMİ
- TIRAŞSIZ SAÇ EKİMİ
- FOLİKÜLER ÜNİTE
- DHI SAÇ EKİMİ
- FUE İLE SAÇ EKİMİ
- LAZERLİ SAÇ TEDAVİSİ
26 yıldır 47 ülkeden 26 binin üzerinde ziyaretçimize saçlarını geri kazandırdık.
Siz de saç ekimi ile zaman kaybetmeden saçlarınızı geri kazanabilirsiniz. Senelerdir kaybedilen her saç telinin değerini bilerek, alanında uzman doktorlarımızın gerçekleştirdiği saç ekimi ile aynadaki mutluluğunuz için çalışıyoruz. Yeni saçınızla şık bir görünüme kavuşarak diğer erkekler gibi siz de yenilenebilirsiniz!
DOKTORLARIMIZ
Uzm. Dr. Melike KülahçıTransmed Medikal Direktörü1994 senesinde Türkiye’ye dönmesiyle, medikal misafirlerinin aynadaki mutluluğu için çalışan Transmed Saç Ekimi ve Kozmetik Cerrahi Kliniği’ni kurdu.
Op. Dr. Necdet UçarPlastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi UzmanıHacettepe Tıp Fakültesini 1982 yılında bitirdikten sonra aynı fakültede ihtisas yaptı. 1990 da uzman oldu.
- 1976 yılında Giresun’da doğdum. 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Genel Cerrahi ihtisasıma başladım ve 2005 yılında genel cerrahi uzmanı olarak mezun oldum
Doç. Dr. Yalçın BayramPlastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi UzmanıDoç.Dr.Yalçın BAYRAM 1971 yılında Ordu’da doğdu. İlk ve orta öğrenimi Ordu’da tamamladı. 1987 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi Askeri Tıp Fakültesi’nde tıp öğrenimine başladı. 1994 yılında Tıp öğrenimini tamamladı.
Op. Dr. Emine Ayla GökçePlastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı1981 yılında İstanbul'da doğdum. İlk ve orta öğrenimimi İstanbul'da tamamladım ve 2000 senesinde ABD'de Saint Joseph Katolik Lisesi'nden mezun oldum.